مؤثر..التخلص من رضيع حديث الولادة ''بكراج'' يوم العيد جنوب مدينة أكادير ﻿

عثر يوم أمس الإثنين على رضيع حديث الولادة متخلى عنه داخل كراج بمنطقة بلفاع التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة ايت باها جنوب مدينة أكادير، من قبل أحد المارة على الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير وتزنيت.

شوف تيفي



عثر يوم أمس الإثنين على رضيع حديث الولادة متخلى عنه داخل كراج بمنطقة بلفاع التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة ايت باها جنوب مدينة أكادير، من قبل أحد المارة على الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير وتزنيت.



وحسب مصادر مطلعة، فقد تم العثور على الرضيع بشكل مفاجئ من قبل أحد المارة الذي سمع صوت صراخ الرضيع، حيث قام بإخبار السلطة المحلية التي حلت بعين المكان تزامنا وحلول عناصر من الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة والتعرف على هوية أبوي الرضيع.



من جهة ثانية، علمت "شوف تيفي" أنه تمت إحالة الرضيع على على مركز الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير بغد خضوعه لفحوصات طبية بالمركز الصحي المحلي لبلفاع.