عاجل: هذه حقيقة انتحار سجين داخل سجن عكاشة يوم عيد الفطر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من عائلة السجين الذي توفي يوم عيد الفطر داخل سجن عكاشة ، أن الأخير لم ينتحر بل توفي بعد صراع طويل مع المرض.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من عائلة السجين الذي توفي يوم عيد الفطر داخل سجن عكاشة ، أن الأخير لم ينتحر بل توفي بعد صراع طويل مع المرض.



و قالت مصادرنا، إن السجين توفي بعد معاناته الطويلة مع مرض لم يكشف عنه الطاقم الطبي بالمؤسسة السجنية المذكورة للعائلة التي لاحظت تراجعا مهولا في حالة ابنها الصحية.



ومن المنتظر أن تتسلم يومه الثلاثاء، عائلة السجين التي تقطن بحي درب غلف ، جثمان ابنها ليتم دفنه عصر الثلاثاء.