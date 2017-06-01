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هزة أرضية في هذا البلد المغاربي ثاني أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 11:24 هزة أرضية في هذا البلد المغاربي ثاني أيام عيد الفطر | دولي
هزة أرضية في هذا البلد المغاربي ثاني أيام عيد الفطر
سجلت صباح يومه الثلاثاء في حدود الساعة السادسة وواحد أربعين دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة الجزائرية.

شوف تيفي

 سجلت صباح يومه الثلاثاء في حدود الساعة السادسة وواحد أربعين دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة الجزائرية.

وحسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة حُدد على بعد كيلومترين شمال شرق قرومة بنفس الولاية.

وهذا ولحسن الحظ لم تُخلف الهزة الأرضية خسائر في الأرواح.

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