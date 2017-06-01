نشرة عاجلة و هامة للمغاربة ثاني أيام عيد الفطر ﻿

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كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات مطرية مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ستهم عددا من مناطق المملكة،تليها موجة حرارة .
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن طقسا حارا سيهم مختلف مناطق المملكة نهار اليوم االثلاثاء،الموافق لثاني أيام عيد الفطر
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