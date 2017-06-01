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نشرة عاجلة و هامة للمغاربة ثاني أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 11:12 نشرة عاجلة و هامة للمغاربة ثاني أيام عيد الفطر | مجتمع
نشرة عاجلة و هامة للمغاربة ثاني أيام عيد الفطر
كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات مطرية مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ستهم عددا من مناطق المملكة،تليها موجة حرارة .

شوف تيفي:

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات مطرية مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ستهم عددا من مناطق المملكة،تليها موجة حرارة .

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن طقسا حارا سيهم مختلف مناطق المملكة نهار اليوم االثلاثاء،الموافق لثاني أيام عيد الفطر

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