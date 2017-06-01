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بعد مقتل طالب مغربي..هذا ما يقع في أوكرانيا

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 10:48 بعد مقتل طالب مغربي..هذا ما يقع في أوكرانيا | دولي
بعد مقتل طالب مغربي..هذا ما يقع في أوكرانيا
عرفت العاصمة الأوكرانية ،صباح اليوم الثلاثاء ،حادث تفجير سيارة استهدف ،حسب المعطيات الأولية ،ضابطا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية.

شوف تيفي:

عرفت العاصمة الأوكرانية ،صباح اليوم الثلاثاء ،حادث تفجير سيارة استهدف ،حسب المعطيات الأولية ،ضابطا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية.

وأفاد مصدر أمني أوكراني أن سيارة انفجرت وسط العاصمة كييف ،كان داخلها شخص ينتمي الى مصالح المخابرات العسكرية ،كما أصيب في الحادث على الأقل ثلاثة اشخاص كانوا مارين بجانب السيارة المعنية .

وقد تعرضت السيارة للاحتراق والتلف التام بعد انفجارها واشتعال النار بكل جوانبها ،ويسود الاعتقاد على أن "العمل مدبر من طرف جهات يتم البحث حاليا لتحديد هويتها وأهدافها ".

ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية ،فإن ضحية الحادث العقيد ماكسيم شابوفال ،البالغ من العمر 39 سنة ، كان يشرف على وحدة من الوحدات الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية، مؤكدة أنها لا تستبعد أن يكون الأمر مدبرا من قبل جهة معينة .

وأوكلت مهام البحث في القضية للنيابة العامة المختصة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .

و كانت أوكرنيا قد شهدت يوم أمس الإثنين، حادث مقتل طالب مغربي يدرس الطب على يد مجهولين.

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