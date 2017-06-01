خطير.. القبض على برازيلي متنكر في صفة إمرأة بالدارالبيضاء وهاشنو لقاو عندو ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تم القبض صباح يومه الثلاثاء على مواطن برازيلي متنكر في صفة إمرأة كان قد اكترى شقة بحي بوركون بالدارالبيضاء، وبحوزته 50 كبسولة من الكوكايين ، وذلك بعد تدخل أحد

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تم القبض صباح يومه الثلاثاء على مواطن برازيلي متنكر في صفة إمرأة كان قد اكترى شقة بحي بوركون بالدارالبيضاء، وبحوزته 50 كبسولة من الكوكايين ، وذلك بعد تدخل أحد الدراجين للأمن الوطني بعين المكان.

وأضافت مصادرنا، أنه تم اتباع الإجراءات القانونية وتبليغ الشرطة القضائية التي حلت فور علمها لمعاينة الشقة المكترية وترحيله إلى مخفر الشرطة لمباشرة التحقيق معه واتباع المساطير القانونية.