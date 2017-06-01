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مثير..اتهام رئيس دولة بالفساد

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 01:55 مثير..اتهام رئيس دولة بالفساد | دولي
مثير..اتهام رئيس دولة بالفساد
اتهم المدعي العام في البرازيل الرئيس ميشيل تامر اليوم الاثنين بقبول رشوة في أول اتهام يتوقع أن تكون بعده سلسلة اتهامات ستوجه في الأسابيع القادمة ضد الرئيس الذي لا يحظى بشعبية، وذلك حسب ما كشف عنه

''شوف تيفي''

اتهم المدعي العام في البرازيل الرئيس ميشيل تامر اليوم الاثنين بقبول رشوة في أول اتهام يتوقع أن تكون بعده سلسلة اتهامات ستوجه في الأسابيع القادمة ضد الرئيس الذي لا يحظى بشعبية، وذلك حسب ما كشف عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية.

وأكدت الوكالة البريطانية أن المدعي العام رودريجو جانوت الاتهام إلى المحكمة العليا وبموجب القانون البرازيلي فإنه يتعين أن يصوت مجلس النواب الآن على ما إذا كان سيسمح للمحكمة بمحاكمة رئيس في المنصب.

وأبدى أعضاء البرلمان عن ثقتهم في أنهم يستطيعون حشد الأصوات اللازمة لعرقلة أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدما في المحاكمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرازيل بريطانية تامر ميشيل

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