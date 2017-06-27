بالصور..نهاية مؤلمة لحياة شرطي وزوجته يوم عيد الفطر بإقليم برشيد ﻿

شهد دوار أغفري بكلميمة التابعة لإقليم الراشيدية، يومه الاثنين، فاجعة طرقية، راح ضحيتها شرطي وزوجته، عقب انقلاب سيارة خفيفة، كانا على متنها.

''شوف تيفي''

شهد دوار أغفري بكلميمة التابعة لإقليم الراشيدية، يومه الاثنين، فاجعة طرقية، راح ضحيتها شرطي وزوجته، عقب انقلاب سيارة خفيفة، كانا على متنها.



وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن هناك احتمالا إلى أن السرعة المفرطة، كانت سببا في مقتل الشرطي المسمى قيد حياته ''عبد الجليل.م'' وزوجته المسماة ''صفيا.ك''،اللذان فارقا الحياة على الفور نتيجة خطورة الإصابات التي تعرضا لها.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وقامت بعملها من خلال معاينة السيارة وجثامين الهالكين قبل نقلهما إلى مستودع الأموات.