 عاجل.. خطير وبالصور.. إصابة 39 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة على إثر رشقها بالحجارة من طرف مجموعة من الأشخاص بالحسيمة ﻿
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عاجل.. خطير وبالصور.. إصابة 39 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة على إثر رشقها بالحجارة من طرف مجموعة من الأشخاص بالحسيمة

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 00:58 عاجل.. خطير وبالصور.. إصابة 39 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة على إثر رشقها بالحجارة من طرف مجموعة من الأشخاص بالحسيمة | حوادث و حقوق
عاجل.. خطير وبالصور.. إصابة 39 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة على إثر رشقها بالحجارة من طرف مجموعة من الأشخاص بالحسيمة
أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأن مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قامت، اليوم الاثنين بمدينة الحسيمة، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 39

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأن مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قامت، اليوم الاثنين بمدينة الحسيمة، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 39 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا إلى مهاجمة مستعجلات المستشفى الإقليمي وإلحاق خسائر وأضرار مادية بمرافق المستشفى وبإحدى سيارات الإسعاف التي كانت تقل عنصرين من أفراد القوات العمومية المصابين، حيث تم الاعتداء على المصابين الذين كانا بداخلها وكذا على عناصر الوقاية المدنية.

أما بمنطقة أيت يوسف أوعلي، أكدت السلطات المحلية أن مجموعة من الأشخاص أقدمت على تخريب إحدى سيارات المصلحة التابعة للسلطة المحلية، مشيرة إلى أنه تم توقيف كذلك ثلاث أشخاص قاموا بالاعتداء بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع على عناصر الدرك الملكي العاملين بسد المراقبة الطرقية على مستوى منطقة أجدير.

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