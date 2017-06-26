بالصور والفيديو..عودة الهدوء إلى مدينة الحسيمة بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية التي شهدت مواجهات عنيفة ﻿

بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة والتي شهدت مواجهات بين بعض المشاركين فيها والقوات العمومية، عشية يومه الاثنين، عاد الهدوء والسكون إلى المدينة الريفية ليلة اليوم الاثنين، وذلك حسب

"شوف تيفي"

بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة والتي شهدت مواجهات بين بعض المشاركين فيها والقوات العمومية، عشية يومه الاثنين، عاد الهدوء والسكون إلى المدينة الريفية ليلة اليوم الاثنين، وذلك حسب ما أكده موفد "شوف تيفي" إلى مدينة الحسيمة.



وأوضح الموفد من خلال صور ومقطع فيديو، أن مدينة الحسيمة وعكس عشية يومه الاثنين، تعرف في هذه اللحظات أجواء عادية وهدوء تام ، وهو ما دفع بالساكنة إلى النزول للشارع والقيام بجولات ليلية بمناسبة عيد الفطر.



تجدر الإشارة إلى أن العشرات من أبناء مدينة الحسيمة، حاولوا عشية يوم عيد الفطر تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة لكن للأسف خرجت المسيرة عن حدود السلمية وعرفت مواجهات بين المحتجين و القوات العمومية .