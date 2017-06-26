 مثير وبالصورة..فايسبوكيون مغاربة كاعين : عدد سيارات الدولة بالمغرب 115 ألف سيارة مقابل مليون موظف ومريكان عندها 72 ألف سيارة و21 ميلون موظف ﻿
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مثير وبالصورة..فايسبوكيون مغاربة كاعين : عدد سيارات الدولة بالمغرب 115 ألف سيارة مقابل مليون موظف ومريكان عندها 72 ألف سيارة و21 ميلون موظف

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 23:23 مثير وبالصورة..فايسبوكيون مغاربة كاعين : عدد سيارات الدولة بالمغرب 115 ألف سيارة مقابل مليون موظف ومريكان عندها 72 ألف سيارة و21 ميلون موظف | بوليتيك
مثير وبالصورة..فايسبوكيون مغاربة كاعين : عدد سيارات الدولة بالمغرب 115 ألف سيارة مقابل مليون موظف ومريكان عندها 72 ألف سيارة و21 ميلون موظف
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل عنها بأنها تعود لإحصائيات خاصة بالفرق بين العديد من دول العالم، فيما يتعلق بعدد سيارات الدولة بالمقارنة مع عدد الموظفين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل عنها بأنها تعود لإحصائيات خاصة بالفرق بين العديد من دول العالم، فيما يتعلق بعدد سيارات الدولة بالمقارنة مع عدد الموظفين.

وتفاعل النشطاء ناشروا هذه الصورة التي تظهر أن سيارة الدولة بالمغرب يبلغ عددها 115 ألف مقابل مليون موظف، في حين تملك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر دولة بالعالم مثلا 72 ألف سيارة مقابل 21 ميلون موظف ( انظر الصورة لملاحظة الفرق بين المغرب وعدد من الدول) .

وعبر النشطاء المغاربة بموقع التواصل الاجتماعي في تفاعلهم الشديد عن استيائهم الشديد وغضبهم، بسبب مضمون هذه الإحصائيات غير الرسمية والتي قد تكون غير صحيحة، داعين المسؤولين إلى إعادة النظر في عدد السيارات المقدمة للموظفين.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للإشارة إلى قيام بعض الموظفين باستغلال سيارات الدولة للقيام بأغراض شخصية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدولة موظف أغراض شخصية سيارات الدولة

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