عاجل وجد خطير..حادثة سير مروعة ليلة يوم عيد الفطر بطنجة ﻿

شهدت طريق العوامة بمدينة طنجة قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير مروعة، أصيبا خلالها شخصان بجروح خطيرة، بعد أن دهستهما سيارة خفيفة من نوع ''فيات''.

"شوف تيفي"



شهدت طريق العوامة بمدينة طنجة قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير مروعة، أصيبا خلالها شخصان بجروح خطيرة، بعد أن دهستهما سيارة خفيفة من نوع "فيات".

وحسب ما كشفت عنه مصادر طنجاوية فإن المصابين، كانا يحاولان تجاوز الشارع، قبل أن تدهسهما السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية، ما أسفر عن تعرضهما لإصابات خطيرة على مستوى الرأس.



وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث، وقامت باقتياد صاحب السيارة للتحقيق معه، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.