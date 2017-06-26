مثير وبالصورة..هذا هو جديد السيدة التي تم احتجازها من طرف زوجة أبيها منذ 12 سنة داخل منزلها بأزيلال ﻿

في جديد الفتاة التي تم احتجازها داخل أحد المنازل بدوار بتوتغرار بمدينة أزيلال من طرف زوجة والدها لأكثر من 12 سنة، كشفت مصادر لـ ''شوف تيفي''، أن السلطات المحلية، تدخلت يومه الاثنين، وقامت بنقلها إلى

"شوف تيفي"



في جديد الفتاة التي تم احتجازها داخل أحد المنازل بدوار بتوتغرار بمدينة أزيلال من طرف زوجة والدها لأكثر من 12 سنة، كشفت مصادر لـ "شوف تيفي"، أن السلطات المحلية، تدخلت يومه الاثنين، وقامت بنقلها إلى المستشفى الإقليمي بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.



وكان ملتقط تفاصيل فيديو الفتاة الذي هز أمس الأحد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكد في اتصال له مع "شوف تيفي" أن الفتاة تدعى "محجوبة.ه" تبلغ من العمر 31 سنة، تم العثور عليها ليلة أول أمس السبت بعد وجبه الإفطار وهي تغادر منزل أسرتها، ليتم نقلها إلى منزل آخر، حيث تكفلت سيدة بالعناية بها، مشيرا إلى أن "محجوبة"، كانت عليها أثار الضرب والتعذيب في جميع مناطق جسدها نتيجة الضرب الذي تتعرض له على يد زوجة والدها.



وأضاف نفس المتحدث أن "محجوبة" اختفت عن الأنظار داخل منزل زوجة والدها منذ وفاة والدتها قبل عشر سنوات، مؤكدا أن زوجة والدها متورطة في تعذيبها وفي التسبب في تدهور حالتها النفسية.