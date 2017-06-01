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عاجل..بعد مدينة طنجة: فاجعة بمدينة تيفلت يوم عيد الفطر

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 22:01 عاجل..بعد مدينة طنجة: فاجعة بمدينة تيفلت يوم عيد الفطر | حوادث و حقوق
عاجل..بعد مدينة طنجة: فاجعة بمدينة تيفلت يوم عيد الفطر
اهتز كاريان طريق أيت بلقاسم ضواحي مدينة تيفلت، قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عقده الثاني، لقي مصرعه غرقا داخل بركة مائية.

"شوف تيفي"

اهتز كاريان طريق أيت بلقاسم ضواحي مدينة تيفلت، قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عقده الثاني، لقي مصرعه غرقا داخل بركة مائية.

وحسب مصادر من تيفلت فإن المنقطة التي توجد بها البركة المائية، تعرف في هذه اللحظات استنفارا أمنيا، عقب حلول مصالح الدرك الملكي، وعناصر الوقاية المدنية، التي تعمل على انتشال جثمان الهالك من البركة.

تجدر الإشارة إلى أن شاطئ أشقارا بمدينة طنجة، شهد ظهر يومه الاثنين، فاجعة مشابهة، عقب غرق ثلاثة أطفال من أسرة واحدة يبلغ أكبرهم سنا 14 سنة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تيفلت فاجعة بركة مائية طنجة

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