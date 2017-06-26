 مثير وبالصور..فنانة مغربية تنشر صورة تظهر مفاتنها يوم عيد الفطر وتتهم الشيوخ بتحريض الشباب على التحرش بالفتيات غير المحتشمات ﻿
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مثير وبالصور..فنانة مغربية تنشر صورة تظهر مفاتنها يوم عيد الفطر وتتهم الشيوخ بتحريض الشباب على التحرش بالفتيات غير المحتشمات

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 21:19 مثير وبالصور..فنانة مغربية تنشر صورة تظهر مفاتنها يوم عيد الفطر وتتهم الشيوخ بتحريض الشباب على التحرش بالفتيات غير المحتشمات | ثقافة و فنون
مثير وبالصور..فنانة مغربية تنشر صورة تظهر مفاتنها يوم عيد الفطر وتتهم الشيوخ بتحريض الشباب على التحرش بالفتيات غير المحتشمات
نشرت الفنانة الاستعراضية المغربية حكيمة العروسي صورة لها على صفحتها بالفايسبوك، وهي الصورة التي أثارت جدلا بين النشطاء، حيث أوضح البعض منهم أن الطريقة التي التقطت بها الصورة تبرز مفاتنها، في حين

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة الاستعراضية المغربية حكيمة العروسي صورة لها على صفحتها بالفايسبوك، وهي الصورة التي أثارت جدلا بين النشطاء، حيث أوضح البعض منهم أن الطريقة التي التقطت بها الصورة تبرز مفاتنها، في حين عبر آخرون عن إعجابهم بها.

وبالإضافة إلى الصورة، نشرت حكيمة تدوينة طويلة، اتهمت من خلالها الشيوخ بتحريض الشباب على التحرش الفتيات اللائي يرتدين ملابس غير محتشمة، موجهة في الوقت ذاته الشكر إلى الدول العلمانية التي تحافظ على حقوق المرأة.

وكتبت حكيمة التي تعيش بمصر "انتهى يوم العيد أو يوم التحرش العالمي طقوس العيد حاليا: بعد أداء صلاة العيد الذهاب جماعة للتحرش اللفظي والجسدي بدل زيارة الأقارب و تبادل التهاني .. شكرا شيوخ الفتنة لأنكم علمتم شبابنا أن التحرش بفتاة شيء طبيعي وبررتم ذلك بقولكم : ( لو كانت لابسة لباس محتشم لما تحرش بها احد ، ولو كانت محجبة تبررون أنهم تحرشوا بها لأنها ليست منقبة وإن كانت منقبة و تعرضت للتحرش تقولون ما الذي أخرجها من بيتها أصلا .....

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حكيمة الشيوخ حكيمة العروسي حقوق المرأة

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