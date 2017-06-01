بالفيديو..الجزائر تعفي أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب ﻿

كشفت قناة ''النهار'' أن الحكومة الجزائرية برئاسة وزيرها الأول عبد الجيد تبون، تفكر في إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب للرفع من قدرتهم الشرائية.

"شوف تيفي"

كشفت قناة "النهار" أن الحكومة الجزائرية برئاسة وزيرها الأول عبد الجيد تبون، تفكر في إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب للرفع من قدرتهم الشرائية.

وأوضحت القناة الجزائرية أن هذا الإعفاء يخص الأشخاص ذوي الدخل المحدود فقط ولا تخص المؤسسات، مشيرة إلى أن الضريبة ستلغى أو ترتفع حسب دخل الأفراد.

وأضافت القناة أن هذا الإعفاء، قد يتم تطبيقه السنة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة سترفع بالمقابل من الضرائب المفروضة على الأثرياء.