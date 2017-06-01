مثير وبالفيديو.. الترك دخل طول وعرض في بنتو حلا وتبرأ منها بسبب دنيا باطمة يوم عيد الفطر ﻿

وجه محمد الترك مدير أعمال وزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة قاسية لابنته حلا الترك خلال عيد الفطر، حيث تبرأ منها بسبب انتقاذه وإهانتها لـ ''باطمة''.

"شوف رتيفي"

وجه محمد الترك مدير أعمال وزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة قاسية لابنته حلا الترك خلال عيد الفطر، حيث تبرأ منها بسبب انتقاذه وإهانتها لـ "باطمة".

وأوضح محمد الترك وهو غاضب جدا في بثه المُباشر على موقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " أن إبنته قد تفوهت بكلماتٍ وألفاظ سيئة إتجاه زوجتهِ دنيا باطمة ولذلك تبرأ منها، قائلا إن له ابن واحدة "غزل" وولدان.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن ردة فعل محمد الترك، جاءت بعد ظهور ابنته حلا الترك في برنامج مجمُوعة إنسان الذي هاجمت خلاله زوجة أبيها دنيا باطمة.