عاجل وبالصور.. نايضة بمدينة وجدة: الناس قاطعين الطريق وكيحتجو والسبب وفاة طفل بطريقة جد بشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين وجدة وطنجة على مستوى سيد حازم قيادة بني خالد، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، دهسته سيارة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين وجدة وطنجة على مستوى سيد حازم قيادة بني خالد، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، دهسته سيارة أجرة "طاكسي كبير".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل الضحية المسمى "ريان.ع"، ترك يد والدته وحاول تجاوز الطريق، لتدهسه السيارة بطريقة مروعة منهية حياته على الفور.

وأوضح المصدر ذاته أن أسرة الطفل وساكنة دوار شطيطة، قاموا في هذه اللحظات بقطع الطريق التي شهدت الحادث، وذلك تعبيرا منهم عن استنكارهم الشديد لوفاة الطفل بالطريق التي حصدت سابقا أرواح العديد من الأبرياء، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي، قامت بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة.