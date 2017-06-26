مؤلم وبالصور:: في عز العواشر: طرد مسن من دار العجزة وأبنائه من دار الطالب بسيدي سليمان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أسرة مكونة من أب في عقده السادس وأطفال، دخلوا يوم عيد الفطر في إضراب عن الطعام، بعد أن قامت دار بستان العجزة ودار الطالب بسيدي سليمان بطردهم الأسبوع الماضي وبالتحديد ليلة القدر.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن أسرة مكونة من أب في عقده السادس وأطفال، دخلوا يوم عيد الفطر في إضراب عن الطعام، بعد أن قامت دار بستان العجزة ودار الطالب بسيدي سليمان بطردهم الأسبوع الماضي وبالتحديد ليلة القدر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأب المسن، تفاجأ بمسؤولي دار العجزة بطرده إلى الشارع قبل أن تصيبه الصدمة في اليوم نفسه بطرد أبنائه لأسباب مجهولة، ليقرر بعد ثلاثة أيام من المبيت في الشارع إلى الإضراب عن الطعام.

وأوضح المصدر ذاته أن "الأب" الذي يعاني من مرض سكري وأمراض أخرى مزمنة، يطالب السلطات بالتدخل وانتشاله من الشارع وذلك بتوفير مكان يأويه رفقة أطفاله أو إعداتهم لدار العجزة ودرا الطالب.