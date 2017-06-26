مثير وبالصورة.. العثور على سحر وسط مقبرة بمدينة القنيطرة يوم عيد الفطر ﻿

عثر مواطنون يومه الاثنين، على سحر خطير مدفون بأحد المقابر بمدينة القنيطرة، ويتعلق الأمر بطلاسم سحرية تمت كتابتها على صور خاصة بعروسين.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون يومه الاثنين، على سحر خطير مدفون بأحد المقابر بمدينة القنيطرة، ويتعلق الأمر بطلاسم سحرية تمت كتابتها على صور خاصة بعروسين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هؤلاء المواطنين، صدموا عقب العثور على السحر المذكور، موضحا أن الأمر قد تكون له علاقة بأعمال سحر وشعوذة تم القيام بها خلال ليلة القدر الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت بعض الصور التي تظهر العثور على طلاسم سحرية بالعديد من المقابر بالمغرب.