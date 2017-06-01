بالفيديو.. الكوميدي عبد الفتاح جوادي يتهم فنانا معروفا بتحريض شخص على حذف حسابه بالفايسبوك ﻿

نشر الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي على حسابه بالفايسبوك، مقطع فيديو، عبر من خلاله عن استيائه بعد حذف أحد الأشخاص لحسابة الفايسبوكي الأول، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا، يحاربونه ويحاولون عرقلة مساره

"شوف تيفي"

نشر الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي على حسابه بالفايسبوك، مقطع فيديو، عبر من خلاله عن استيائه بعد حذف أحد الأشخاص لحسابة الفايسبوكي الأول، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا، يحاربونه ويحاولون عرقلة مساره الفني.

وأكد جوادي عن نيته في الكشف عن هوية فنان معروف كان ضمن طاقم برنامج كوميديا، يقف وارء محاربته، ووراء التحريض على حذف صفحته الفايسبوكية الأولى التي كانت تضم الآف من عشاقه المعجبين.

وأوضح جوادي أن مثل هذه التصرفات لن تقف أمام رغبته الكبيرة في مواصلة شمواره الفني وفي التواصل مع جمهوره.