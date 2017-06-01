من الدارالبيضاء..الملك محمد السادس يحل بشمال المملكة في عيد الفطر ﻿

شوف تيفي:
كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،كشفت وسائل إعلام جهوية، يومه الإثنين،أن الملك محمد السادس حل بشمال المملكة و بالضبظ بمدينة تطوان،بعدما أقام صلاة عيد الفطر بالدارالبيضاء.
وقالت ذات المصادر،إن الملك نزل بمطار إبن بطوطة بطنجة، حيث توجه مباشرة إلى مدينة تطوان، ومنها دخل إقامته الملكية بمدينة الفنيدق.
و قد أدى الملك محمد السادس، صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بحي الحبوس بالدار البيضاء، حيث كان مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل.
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