من الدارالبيضاء..الملك محمد السادس يحل بشمال المملكة في عيد الفطر ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري،كشفت وسائل إعلام جهوية، يومه الإثنين،أن الملك محمد السادس حل بشمال المملكة و بالضبظ بمدينة تطوان،بعدما أقام صلاة عيد الفطر بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،كشفت وسائل إعلام جهوية، يومه الإثنين،أن الملك محمد السادس حل بشمال المملكة و بالضبظ بمدينة تطوان،بعدما أقام صلاة عيد الفطر بالدارالبيضاء.

وقالت ذات المصادر،إن الملك نزل بمطار إبن بطوطة بطنجة، حيث توجه مباشرة إلى مدينة تطوان، ومنها دخل إقامته الملكية بمدينة الفنيدق.

و قد أدى الملك محمد السادس، صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بحي الحبوس بالدار البيضاء، حيث كان مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل.