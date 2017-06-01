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من الدارالبيضاء..الملك محمد السادس يحل بشمال المملكة في عيد الفطر

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 18:19 من الدارالبيضاء..الملك محمد السادس يحل بشمال المملكة في عيد الفطر | بوليتيك
من الدارالبيضاء..الملك محمد السادس يحل بشمال المملكة في عيد الفطر
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري،كشفت وسائل إعلام جهوية، يومه الإثنين،أن الملك محمد السادس حل بشمال المملكة و بالضبظ بمدينة تطوان،بعدما أقام صلاة عيد الفطر بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،كشفت وسائل إعلام جهوية، يومه الإثنين،أن الملك محمد السادس حل بشمال المملكة و بالضبظ بمدينة تطوان،بعدما أقام صلاة عيد الفطر بالدارالبيضاء.

وقالت ذات المصادر،إن الملك نزل بمطار إبن بطوطة بطنجة، حيث توجه مباشرة إلى مدينة تطوان، ومنها دخل إقامته الملكية بمدينة الفنيدق.

و قد أدى الملك محمد السادس، صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بحي الحبوس بالدار البيضاء، حيث كان مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شكال الملك صلاة عيد الفطر

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