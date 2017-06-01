عاجل.. هذا ما يقع بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات ﻿

خرج العشرات من ساكنة مدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الإثنين، إلى شوارع المدينة الريفية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة.

"شوف تيفي"

خرج العشرات من ساكنة مدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الإثنين، إلى شوارع المدينة الريفية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة.

وقررت ساكنة المدينة، استغلال يوم عيد الفطر للتعبير عن جميع مطالبهم التي خرجوا من أجلها خلال الأشهر الأخيرة ومن بينهما إتمام المشاريع المدرجة من طرف المسؤولين للنهوض بالمدينة، وأيضا من أجل إطلاق سراح المعتقلين بالحسيمة وبالبيضاء.