غريب وبالصور..شوفو الناش كيفاش كيصليو صلاة عيد الفطر في بعض الدول من بينها مصر ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي تظهر الطريقة الغريبة والمثيرة للجدل التي يعتمدها بعض الأشخاص لآداء صلاة عيد الفطر.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي تظهر الطريقة الغريبة والمثيرة للجدل التي يعتمدها بعض الأشخاص لآداء صلاة عيد الفطر.

وأظهرت العديد من الصور التي تم التقاطها بمصر الطريقة الغريبة للمصلين، وخاصة الاختلاط الواقع بين المصليين والمصليات، واختيار كل واحد منهم للقبلة التي يرغب في آداء الصلاة اتجاهها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور الغريبة والمثيرة للجدل بالنسبة لعدد من الدول الإسلامية والعربية .