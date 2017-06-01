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عاجل وجد مؤلم.. فاجعة تهز طنجة يوم عيد الفطر: مياه البحر تبتلع ثلاثة أطفال من أسرة واحدة

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 17:21 عاجل وجد مؤلم.. فاجعة تهز طنجة يوم عيد الفطر: مياه البحر تبتلع ثلاثة أطفال من أسرة واحدة | حوادث و حقوق
عاجل وجد مؤلم.. فاجعة تهز طنجة يوم عيد الفطر: مياه البحر تبتلع ثلاثة أطفال من أسرة واحدة
شهد شاطئ شقارة بمدينة طنجة، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، بعد ابتلاع مياه البحر ثلاثة أشقاء في عمر الزهور يبلغ أكبرهم سنا قيد حياته 14 سنة.

"شوف تيفي"

شهد شاطئ شقارة بمدينة طنجة، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، بعد ابتلاع مياه البحر ثلاثة أشقاء في عمر الزهور يبلغ أكبرهم سنا قيد حياته 14 سنة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بخصوص هذه الفاجعة، فإن الأطفال الضحايا، كانوا رفقة أسرتهم بالشاطئ المذكور خلال نزهة بمناسبة عيد الفطر، إلا أن مياه البحر الهائجة، تسببت في غرق الأطفال دفعة واحدة خلال قيامهم بالسباحة، في مشهد وصف بالمؤلم.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تتواجد في هذه اللحظات بعين المكان، رفقة مصالح الوقاية المدنية التي تمكنت من انتشال جثماني طفلين، بينما ما تزال الأبحاث جارية لانتشال جثمان شقيقهما الثالث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شاطئ شقارة الفاجعة مياه البحر

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