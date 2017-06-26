عاجل..فنان عربي شهير بين الحياة والموت في الإنعاش..وها شنو وقع ليه ﻿

كشفت مجلة ''لها'' قبل قليل من يومه الاثنين، أن الفنان السوري جمال سليمان، أصيب بجلطة في القلب، نٌقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة بيروت، لتلقي العلاج الأولي.

"شوف تيفي"

كشفت مجلة "لها" قبل قليل من يومه الاثنين، أن الفنان السوري جمال سليمان، أصيب بجلطة في القلب، نٌقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة بيروت، لتلقي العلاج الأولي.

وأكدت المجلة الفنية، أن مصادر مقربة من النجم السوري، كشفت لها، استقرار حالته الصحية تدريجيا، لكنه سيظل في غرفة العناية المركزة حتى يقرر الأطباء خروجه منها.

وأوضحت المجلة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سليمان التقى بأصالة بعد القبض عليها في بيروت بتهمة حيازة المخدرات.