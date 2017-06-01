تفاصيل خطيرة حول واقعة قيام شخص بمحاولة دهس سيدة بالبيضاء في رمضان+فيديو ﻿

انتشر خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو خطير، يظهر شخصا متهورا يحمل امرأة على الواجهة الأمامية لسيارته وهو يقودها بسرعة وسط مدينة الدار البيضاء بالقرب من ساحة ماريشال.

"شوف تيفي"

انتشر خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو خطير، يظهر شخصا متهورا يحمل امرأة على الواجهة الأمامية لسيارته وهو يقودها بسرعة وسط مدينة الدار البيضاء بالقرب من ساحة ماريشال.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعني بالأمر، الذي يحمل جنسية بلد عربي، تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية على مستوى شاطئ عين الذئاب؛ وتمت إحالته على دائرة الشرطة التي فتحت بحثا في الموضوع، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث، وبعد الإستماع إلى الضحية، كشفت أن السيدة دخلت في نزاع مع الموقوف حول علاقته بإحدى قريباتها التي وعدها بالزواج وتهجيرها إلى الدولة التي ينتمي إليها مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 30000 درهم، قبل أن تحاول الهروب منه ليصدمها بسيارته.