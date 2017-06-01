بعد وفاة والد أعمراشن: نقل والد ناشط ريفي آخر إلى المستشفى في حالة حرجة+صورة ﻿

كشفت المحامية نعيمة كلاف المكلفة بالدفاع عن معتقلي الحسمية ، أن والد العتقل محمد الأصريحي، تم نقله، يومه الاثنين، إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة إصابته بإنهيار عصبي.

"شوف تيفي"



كشفت المحامية نعيمة كلاف المكلفة بالدفاع عن معتقلي الحسمية ، أن والد العتقل محمد الأصريحي، تم نقله، يومه الاثنين، إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة إصابته بإنهيار عصبي.

ويعد المعتقل محمد الأصريحي من الوجوه التي كانت ترافق ناصر الزفزافي خلال خرجاته، حيث كانت مهمته تغطية كلمات الزفزافي وأيضا الحراك بالحسمية من خلال صفحته بالفايسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن الأصريحي، يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالبيضاء، وقد وجهت له مجموعة من التهم من بينها "انتحال صفة صحافي".



