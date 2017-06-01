مثير...ها علاش طرد المصلين إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور ﻿

قام المصلون بطرد الإمام من مصلى ببوجدور، يومه الاثنين، خلال صلاة العيد احتجاجا على نسيانه لتكبيرات الإحرام الخاصة بصلاة العيد.

"شوف تيفي"

قام المصلون بطرد الإمام من مصلى ببوجدور، يومه الاثنين، خلال صلاة العيد احتجاجا على نسيانه لتكبيرات الإحرام الخاصة بصلاة العيد.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، يظهر العشرات من المصلين بإحدى المصلات وهو يرفعون شعار "إرحل" في وجه الإمام الذي كان من المفروض أن يؤدي بهم صلاة عيد الفطر.

ويوثق الفيديو الذي انتشر بشكل كبير حالة من الفوضى العارمة، التي عرفتها المصلى ببوجدور بسبب الواقعة، نظرا لحالة الارتباك الشديدة التي انتابت باقي المصلين الراغبين في آداء صلاة العيد بهدوء.