زوجة فنان شعبي مغربي معروف تتعرض لحادثة سير مروعة يوم عيد الفطر+صورة ﻿

كشف فنان الأغنية الشعبية ''خالد بناني'' يومه الاثنين، على حسابه بالفايسبوك، أن زوجته، تعرضت لحادثة سير خطيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحادث مر بسلام.

"شوف تيفي"

كشف فنان الأغنية الشعبية "خالد بناني" يومه الاثنين، على حسابه بالفايسبوك، أن زوجته، تعرضت لحادثة سير خطيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحادث مر بسلام.

وكتب بناني إلى جانب صورة جمعته بزوجته وصورة أخرى تظهر السيارة التي تعرضت بها شريكة حياته للحادث " عيد مبارك كلو سعد وشكر لله العلي القدير..على سلامة حبيبتي وشريكة حياتي وعمري الغالية..يا ربي كتب السلامة على المسافرين".

وتفاعل عشاتق بناني مع الصورة، معبرين عن سعادتهم بنجاة زوجته ، موجهين له في الوقت ذاته التهاني والتبريك بمناسبة عيد الفطر.