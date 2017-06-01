ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان يوم عيد الفطر إلى 153 قتيلا ﻿

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج تنقل نفطا في باكستان أمس الأحد الى 153 شخصا، في حادث القى بظلاله على احتفالات أول أيام عيد الفطر.

"شوف تيفي"

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج تنقل نفطا في باكستان أمس الأحد الى 153 شخصا، في حادث القى بظلاله على احتفالات أول أيام عيد الفطر.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد قال جواد اقبال رئيس مستشفى فيكتوريا"حصيلة القتلى ارتفعت الى 153 قتيلا وهناك كثيرون في حالة حرجة في مستشفيات بهاوالبور ومولتان".

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى سقوط 139 قتيلا وإصابة مئة آخرون بجروح.



