صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، يظهر العشرات من المصلين بإحدى المصلات وهو يرفعون شعار ''إرحل'' في وجه الإمام الذي كان من المفروض أن يؤدي بهم صلاة عيد

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، يظهر العشرات من المصلين بإحدى المصلات وهو يرفعون شعار "إرحل" في وجه الإمام الذي كان من المفروض أن يؤدي بهم صلاة عيد الفطر.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن المصلين، رفضوا الصلاة خلف الإمام، حيث قام العديد منهم بالتجمع أمام منبره، داعين السلطات المحلية إلى تغييره لأسباب مجهولة لم يتم الكشف عنها.

وأوضح ناشروا الفيديو كذلك أن حالة من الفوضى العارمة، عرفتها المصلى ببوجدور بسبب الواقعة، نظرا لحالة الارتباك الشديدة التي انتابت باقي المصلين الراغبين في آداء صلاة العيد بهدوء.



