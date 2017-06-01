 صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد وفاة والد أعمراشن: نقل والد ناشط ريفي آخر إلى المستشفى في حالة حرجة+صورة | مجتمع

بعد وفاة والد أعمراشن: نقل والد ناشط ريفي آخر إلى المستشفى في حالة حرجة+صورة

مثير...ها علاش طرد المصلين إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور | مجتمع

مثير...ها علاش طرد المصلين إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور

زوجة فنان شعبي مغربي معروف تتعرض لحادثة سير مروعة يوم عيد الفطر+صورة | ثقافة و فنون

زوجة فنان شعبي مغربي معروف تتعرض لحادثة سير مروعة يوم عيد الفطر+صورة

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان يوم عيد الفطر إلى 153 قتيلا | دولي

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان يوم عيد الفطر إلى 153 قتيلا

بالفييديو..الناشط الريفي أعمراشن يخرج عن صمته يوم عيد الفطر بعد إطلاق سراحه..وهذا ما قاله | بوليتيك

بالفييديو..الناشط الريفي أعمراشن يخرج عن صمته يوم عيد الفطر بعد إطلاق سراحه..وهذا ما قاله

صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور

عاجل.. الملك محمد السادس يغادر البيضاء في اتجاه هذه المدينة | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يغادر البيضاء في اتجاه هذه المدينة

كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط تعيش على صفيح ساخن..وها علاش | مجتمع

كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط تعيش على صفيح ساخن..وها علاش

الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء ويتقبل التهاني بهذه

الوطن شراكة أحلام

صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 14:25 صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..مصلون يطردون إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، يظهر العشرات من المصلين بإحدى المصلات وهو يرفعون شعار ''إرحل'' في وجه الإمام الذي كان من المفروض أن يؤدي بهم صلاة عيد

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، يظهر العشرات من المصلين بإحدى المصلات وهو يرفعون شعار "إرحل" في وجه الإمام الذي كان من المفروض أن يؤدي بهم صلاة عيد الفطر.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن المصلين، رفضوا الصلاة خلف الإمام، حيث قام العديد منهم بالتجمع أمام منبره، داعين السلطات المحلية إلى تغييره لأسباب مجهولة لم يتم الكشف عنها.
وأوضح ناشروا الفيديو كذلك أن حالة من الفوضى العارمة، عرفتها المصلى ببوجدور بسبب الواقعة، نظرا لحالة الارتباك الشديدة التي انتابت باقي المصلين الراغبين في آداء صلاة العيد بهدوء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي عيد الفطر السلطات المحلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم

عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مدينة سلا يوم عيد الفطر: شخص أضرم النار في جسده وسط مقبرة..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مدينة سلا يوم عيد الفطر: شخص أضرم النار في جسده وسط مقبرة..وهذه هي التفاصيل المروعة

صادم.. سيدة متسولة تضع مولودتها ليلة عيد الفطر أمام باب مسجد بفاس | حوادث و حقوق

صادم.. سيدة متسولة تضع مولودتها ليلة عيد الفطر أمام باب مسجد بفاس

كسيدة خايبة تنهي حياة موظف وموظفة بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة تنهي حياة موظف وموظفة بالفقيه بن صالح

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب مغربي يعترف..الأجواء ديال العيد مشات مع ناس زمان ..دابا حتا واحد مَمْسوق | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

شاب مغربي يعترف..الأجواء ديال العيد مشات مع ناس زمان ..دابا حتا واحد مَمْسوق

بالفيديو..شاهد شوارع البيضاء يوم عيد الفطر | خارج البلاطو

بالفيديو..شاهد شوارع البيضاء يوم عيد الفطر

بالفيديو..شاهد الموكب الملكي في شوارع البيضاء في عيد الفطر | خارج البلاطو

بالفيديو..شاهد الموكب الملكي في شوارع البيضاء في عيد الفطر

فرحة عيد الفطر تحولت إلى حزن لدى أسرة مراكشية وهاشنو وقع ليهم ( فيديو) | خارج البلاطو

فرحة عيد الفطر تحولت إلى حزن لدى أسرة مراكشية وهاشنو وقع ليهم ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد وفاة والد أعمراشن: نقل والد ناشط ريفي آخر إلى المستشفى في حالة حرجة+صورة | مجتمع
منذ 41 دقيقة

بعد وفاة والد أعمراشن: نقل والد ناشط ريفي آخر إلى المستشفى في حالة حرجة+صورة

مثير...ها علاش طرد المصلين إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور | مجتمع

مثير...ها علاش طرد المصلين إمام صلاة العيد من المصلى ببوجدور

زوجة فنان شعبي مغربي معروف تتعرض لحادثة سير مروعة يوم عيد الفطر+صورة | ثقافة و فنون

زوجة فنان شعبي مغربي معروف تتعرض لحادثة سير مروعة يوم عيد الفطر+صورة

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان يوم عيد الفطر إلى 153 قتيلا | دولي

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان يوم عيد الفطر إلى 153 قتيلا

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.