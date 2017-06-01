عاجل.. الملك محمد السادس يغادر البيضاء في اتجاه هذه المدينة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس، غادر قبل قليل من يومه الاثنين، مدينة الدار البيضاء في موكب رسمي في اتجاه العاصمة الرباط، وذلك مباشرة بعد نهاية صلاة الفطر التي قام بتأديتها بالمسجد المحمدي بحي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس، غادر قبل قليل من يومه الاثنين، مدينة الدار البيضاء في موكب رسمي في اتجاه العاصمة الرباط، وذلك مباشرة بعد نهاية صلاة الفطر التي قام بتأديتها بالمسجد المحمدي بحي الأحباس.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالعاصمة الاقتصادية منذ بداية شهر رمضان، حيث قام خلال هذه الفترة بتدشين العديد من المشاريع التنموية بالبيضاء.