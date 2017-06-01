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كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط تعيش على صفيح ساخن..وها علاش

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 14:03 كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط تعيش على صفيح ساخن..وها علاش | مجتمع
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط تعيش على صفيح ساخن..وها علاش
تعيش كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية السويسي بالرباط، منذ أسابيع، على صفيح ساخن بعد التماطل الذي شهده تسليم باقي النقط التي أجريت إختباراتها في الأسبوع الأول من هذا الشهر الجاري.

​"شوف تيفي"


تعيش كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية السويسي بالرباط، منذ أسابيع، على صفيح ساخن بعد التماطل الذي شهده تسليم باقي النقط التي أجريت إختباراتها في الأسبوع الأول من هذا الشهر الجاري.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن جل الطلبة، عبروا عن عدم رضاهم بهذه الوضعية، موضحين أن إدارة الكلية المكلفة بتسيير الامتحانات لم تعلن عن النقاط في الفترة التي تم تحديدها سابقا والتي انتهت مدتها في 20 من شهر يونيو الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن الطلبة المعنيين اجتازوا فترة الإختبارات في موعدها المحدد وتم بعدها بحوالي 16 يوما الكشف على بعض المواد في كل من الفصل الثاني و الرابع والسادس و بعدها أصبح الموقع الإلكتروني الذي يظهر النتائج لا يعمل بتاتا إلى حدود كتابة هذه الأسطر .

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبالرغم من مرور حوالي 6 أيام على عدم إشتغال الموقع، ظلت الإدارة تلتزم الصمت في غياب تام لأي مبرر شافي و كافي يبرر هذا الوضع الذي سيأثر بالتأكيد سلبا على السير العادي لهذه الفترة خصوصا مع إقتراب موعد الدورة الإستدراكية الذي حدد يوم 3 يوليوز وكذا ظهور التسجيل الإلكتروني في الماستر الذي يهم طلبة السنة الثالثة من سلك الإجازة، حيث يبقى عدم معرفة كافة النقط عائقا أمام تسجيلهم خصوصا أنه تقرر إجراء المبارايات المخصص له هذه السنة في منتصف شهر يوليوز و إقتراب آخر أجل للتسجيل .

‫شوف تيفي

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