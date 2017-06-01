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مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 13:05 مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر | دولي
مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر
تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام رجال ونساء شرطة بتركيا، بتوزيع الحلوى والشاي على المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الفطر.

''شوف تيفي''

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام رجال ونساء شرطة بتركيا، بتوزيع الحلوى والشاي على المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الفطر.
وعبر النشطاء المتفاعلون عبر الموقع الأزرق ''الفايسبوك'' عن إعجابهم الكبير بالفيديو وبالطريقة التي تعامل بها الأمن التركي مع المواطنين، موضحين أن تركيا تسير في الطريق الصحيح الذي يهدف إلى النهضة بالبلاد حتى تكون من الدول الأوروبية الأكثر تحضرا في جميع القطاعات والمجالات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحلوى الشاي الشرطة عيد الفطر

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