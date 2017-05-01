مثير.. الهاكا توقف برنامجا إذاعيا بالمغرب والسبب فقيه قال لسيدة سلخي راجلك المدمن على الكحول ﻿

كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على موقعها الالكتروني أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وبنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا

''شوف تيفي''



كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على موقعها الالكتروني أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وبنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه، ومجموعة من القوانين الأخرى، فإنه قرر توقيف برنامج على قناة إذاعية لمدة شهر كامل، بسبب فتوى رجل دين شجع سيدة ربطت الاتصال بالبرنامج بضرب زوجها المدمن على الكحول.

وأوضحت الهيئية أن سيدة اتصلب بالبرنامج المعاقب وقالت له '' الله يخليك نسولك واحد السؤال أنا راجلي مدمن وتيقول الكلام النابي قدام أولادي وتنضربوا، أنا تنضربوا مني تيسكر(...)''، ورد ضيف البرنامج بالعبارات التالية: ''بصحتك، ضربيه الله يحفظك، هاذ السيد يليق ليه غير الضرب نيت، هذا رجل يعني سكير...غير يكون ضربك له ضربا غير قاتل وغير مؤلم كذلك . إنما ذلك بقدر...فاقد العقل لا عقل له. وأنت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر بوسيلتك ''.