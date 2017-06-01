التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة ﻿

كشفت حنان نجم، الخبيرة في العلاقات الإنسانية والتنمية البشرية، في دراسة نشرتها وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الاثنين، أن التواصل مع الأقارب والأصدقاء في العيد ينشط هرمون السعادة، مؤكدة أن الفرصة

''شوف تيفي''

كشفت حنان نجم، الخبيرة في العلاقات الإنسانية والتنمية البشرية، في دراسة نشرتها وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الاثنين، أن التواصل مع الأقارب والأصدقاء في العيد ينشط هرمون السعادة، مؤكدة أن الفرصة مواتية أمامنا في عيد الفطر الذي يأتي لنا بفرحته وبهجته، ولتكن بعد ذلك أيامنا كلها أعياد بالتواصل والاندماج مع الآخرين''.

وأوضحت الوكالة الروسية أن ''نجم''، قالت ''أحيانا تكون أسباب السعادة ظاهرة أمامنا وكل الفرص متاحة ولكن تلزمنا روح المبادرة، متسائلة: ''ماذا ننتظر؟، لماذا لا نتواصل مع بعضنا البعض؟! ولماذا لا نصنع عالمنا الخاص من السعادة بالتواصل والتقارب؟!.



وتابعت ''نجم'': ''هناك سؤال حير البشرية بأجمعها، وجعل العلماء يبحثون، إلى أن اكتشفوا جين السعادة، والسؤال هو: كيف من الممكن أن أكون سعيدا؟''.

وأوضحت حنان نجم ''أن الصين كانت سباقة في هذا المجال، وجهزوا 130 جهاز للفحص النووي، من أجل تعديل جين السعادة للأجيال القادمة، ويعتقد العلماء أن الجينات تتحكم بقابلية السعادة بنسبة 50%، والظروف التي يعيشها الشخص بنسبة 10%، والقرارات التي يتخذها بنسبة 40%''.

وأشارت الوكالة الروسية أن ''نجم'' أكدت على أن دراسة حديثة وفريدة من نوعها أجريت في جامعة هارفارد على 724 شخص، حيث تمت دراسة حياتهم بدقة وبكل التفاصيل على مدار 75 عاما لمعرفة سر السعادة في الحياة البشرية، وتوصلوا بعد أن مات معظم الخاضعين للدراسة، وبعد أن مرت 4 أجيال من العلماء على هذه الدراسة، أن سر السعادة ليس له علاقة بالمال أو الصحة أو المنصب والشهرة، ولكن أعلى قيمة للسعادة تكمن في العلاقات الإنسانية الناجحة والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وأن الانسان قد يصل إلى أعلى مستويات الاكتئاب بسبب الوحدة، وعدم القدرة على التواصل، والذي قد يؤدي الى الانتحار في بعض الحالات.



