 التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر | دولي

مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر

مثير.. الهاكا توقف برنامجا إذاعيا بالمغرب والسبب فقيه قال لسيدة سلخي راجلك المدمن على الكحول | صحافة

مثير.. الهاكا توقف برنامجا إذاعيا بالمغرب والسبب فقيه قال لسيدة سلخي راجلك المدمن على الكحول

هام للمغاربة..بعد نهاية رمضان وحلول عيد الفطر: زيدو ساعة في هاذ التاريخ | مجتمع

هام للمغاربة..بعد نهاية رمضان وحلول عيد الفطر: زيدو ساعة في هاذ التاريخ

التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة | مجتمع

التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة

هام للمسافرين عبر القطار: إجراءات المكتب الوطني للسكك الحديدية لصيف 2017 | مجتمع

هام للمسافرين عبر القطار: إجراءات المكتب الوطني للسكك الحديدية لصيف 2017

عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه

بالصورة..بمناسبة عيد الفطر: هذا ما قاله سعد المجرد للمغاربة | ثقافة و فنون

بالصورة..بمناسبة عيد الفطر: هذا ما قاله سعد المجرد للمغاربة

عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مدينة سلا يوم عيد الفطر: شخص أضرم النار في جسده وسط مقبرة..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مدينة سلا يوم عيد الفطر: شخص أضرم النار في جسده وسط مقبرة..وهذه هي التفاصيل

صادم.. سيدة متسولة تضع مولودتها ليلة عيد الفطر أمام باب مسجد بفاس | حوادث و حقوق

صادم.. سيدة متسولة تضع مولودتها ليلة عيد الفطر أمام باب مسجد بفاس

الوطن شراكة أحلام

التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 12:56 التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة | مجتمع
التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة
كشفت حنان نجم، الخبيرة في العلاقات الإنسانية والتنمية البشرية، في دراسة نشرتها وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الاثنين، أن التواصل مع الأقارب والأصدقاء في العيد ينشط هرمون السعادة، مؤكدة أن الفرصة

''شوف تيفي''

كشفت حنان نجم، الخبيرة في العلاقات الإنسانية والتنمية البشرية، في دراسة نشرتها وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الاثنين، أن التواصل مع الأقارب والأصدقاء في العيد ينشط هرمون السعادة، مؤكدة أن الفرصة مواتية أمامنا في عيد الفطر الذي يأتي لنا بفرحته وبهجته، ولتكن بعد ذلك أيامنا كلها أعياد بالتواصل والاندماج مع الآخرين''.

وأوضحت الوكالة الروسية أن ''نجم''، قالت ''أحيانا تكون أسباب السعادة ظاهرة أمامنا وكل الفرص متاحة ولكن تلزمنا روح المبادرة، متسائلة: ''ماذا ننتظر؟، لماذا لا نتواصل مع بعضنا البعض؟! ولماذا لا نصنع عالمنا الخاص من السعادة بالتواصل والتقارب؟!.


وتابعت ''نجم'': ''هناك سؤال حير البشرية بأجمعها، وجعل العلماء يبحثون، إلى أن اكتشفوا جين السعادة، والسؤال هو: كيف من الممكن أن أكون سعيدا؟''.

وأوضحت حنان نجم ''أن الصين كانت سباقة في هذا المجال، وجهزوا 130 جهاز للفحص النووي، من أجل تعديل جين السعادة للأجيال القادمة، ويعتقد العلماء أن الجينات تتحكم بقابلية السعادة بنسبة 50%، والظروف التي يعيشها الشخص بنسبة 10%، والقرارات التي يتخذها بنسبة 40%''.

وأشارت الوكالة الروسية أن ''نجم'' أكدت على أن دراسة حديثة وفريدة من نوعها أجريت في جامعة هارفارد على 724 شخص، حيث تمت دراسة حياتهم بدقة وبكل التفاصيل على مدار 75 عاما لمعرفة سر السعادة في الحياة البشرية، وتوصلوا بعد أن مات معظم الخاضعين للدراسة، وبعد أن مرت 4 أجيال من العلماء على هذه الدراسة، أن سر السعادة ليس له علاقة بالمال أو الصحة أو المنصب والشهرة، ولكن أعلى قيمة للسعادة تكمن في العلاقات الإنسانية الناجحة والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وأن الانسان قد يصل إلى أعلى مستويات الاكتئاب بسبب الوحدة، وعدم القدرة على التواصل، والذي قد يؤدي الى الانتحار في بعض الحالات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ى السعادة الأقارب الأصدقاء العيد التواصل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للمغاربة..بعد نهاية رمضان وحلول عيد الفطر: زيدو ساعة في هاذ التاريخ | مجتمع

هام للمغاربة..بعد نهاية رمضان وحلول عيد الفطر: زيدو ساعة في هاذ التاريخ

هام للمسافرين عبر القطار: إجراءات المكتب الوطني للسكك الحديدية لصيف 2017 | مجتمع

هام للمسافرين عبر القطار: إجراءات المكتب الوطني للسكك الحديدية لصيف 2017

هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق يوم عيد الفطر | مجتمع

هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق يوم عيد الفطر

مغربية تتهم حاخام يهودي بالسرقة بسبب صورة..وهذه هي التفاصيل+صورة | مجتمع

مغربية تتهم حاخام يهودي بالسرقة بسبب صورة..وهذه هي التفاصيل+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كيفاش تكوني زوينة فْعيد الفطر و بدون هالات سوداء..طرق جد بسيطة | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

كيفاش تكوني زوينة فْعيد الفطر و بدون هالات سوداء..طرق جد بسيطة

فيديو خطير..شوفو لحظة سرقة سائق طاكسي بحي مولاي رشيد | زووم

فيديو خطير..شوفو لحظة سرقة سائق طاكسي بحي مولاي رشيد

من قلب الدارالبيضاء..أجواء خاصة في صلاة عيد الفطر/أطفال/نساء/شيوخ فرحانين بالعيد وهاشنو قالوا.. | خارج البلاطو

من قلب الدارالبيضاء..أجواء خاصة في صلاة عيد الفطر/أطفال/نساء/شيوخ فرحانين بالعيد وهاشنو قالوا..

بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء لأداء صلاة عيد الفطر | قنوات أخرى

بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء لأداء صلاة عيد الفطر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر | دولي
منذ 29 دقيقة

مثير وبالفيديو..البوليس كيفرقو الحلوى والشاي على المواطنين نهار عيد الفطر

مثير.. الهاكا توقف برنامجا إذاعيا بالمغرب والسبب فقيه قال لسيدة سلخي راجلك المدمن على الكحول | صحافة

مثير.. الهاكا توقف برنامجا إذاعيا بالمغرب والسبب فقيه قال لسيدة سلخي راجلك المدمن على الكحول

هام للمغاربة..بعد نهاية رمضان وحلول عيد الفطر: زيدو ساعة في هاذ التاريخ | مجتمع

هام للمغاربة..بعد نهاية رمضان وحلول عيد الفطر: زيدو ساعة في هاذ التاريخ

التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة | مجتمع

التواصل في العيد مع الأقارب والأصدقاء والعلاقات الإنسانية تنشط هرمون السعادة

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.