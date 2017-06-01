هام للمسافرين عبر القطار: إجراءات المكتب الوطني للسكك الحديدية لصيف 2017 ﻿

خلال فترة الصيف التي تعرف حركة مكثفة للمسافرين، استعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتسهيل حركية آلاف المسافرين يوميا عبر قطاراته، وذلك من خلال تجنيد أعوان المكتب سواء تعلق الأمر بفرق صيانة

''شوف تيفي''

خلال فترة الصيف التي تعرف حركة مكثفة للمسافرين، استعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتسهيل حركية آلاف المسافرين يوميا عبر قطاراته، وذلك من خلال تجنيد أعوان المكتب سواء تعلق الأمر بفرق صيانة القطارات أو الإرشاد ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات أو بمركز القيادة بالرباط، من أجل توفير سفر للزبناء في أحسن ظروف السلامة والراحة.

وحسب بلاغ للمكتب توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد تمت برمجة 225 قطارا كل يوم خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 28 يونيو إلى الجمعة 15 شتنبر 2017 مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية: الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة – الناظور-خريبكة، كما تعززت المحطات بأكثر من 1000 عون سككي رهن إشارة المسافرين يهتمون بمساعدتهم وإرشادهم من أجل تسهيل ولوج القطارات، بالإضافة إلى فرق مزودة بسترات حمراء مختصة بالإعلام والتكفل بالمسافرين.

و لتسهيل عملية اقتناء التذاكر واجتناب الانتظار، أكد المكتب في بلاغه على تعزيز شبابيك بيع التذاكر ووضع الموزعين الآليين بالمحطات وكذا شراء التذاكر عبر موقع البيع : www.oncf-voyages.ma، وأيضا من أجل تسهيل السفر بالبطاقة بأثمنة تتماشى مع جميع شرائح المسافرين، وضع المكتب عروضا للسفر بأقل الأثمان بالنسبة للمجموعات، العائلات، الشباب.

وقام المكتب كذلك بإطلاق عرض جديد للجهة الشرقية من خلال الرفع من عدد القطارات ووضع وتيرة مناسبة للتغطية كل اليوم بمواقيت ذهاب ووصول تتوافق مع حاجيات المسافرين، زيادة على مواصلات ملائمة بمحطة فاس في اتجاه المدن الرئيسية للمملكة، وكذا الربط بين المدن والأقاليم.

وبغية تفادي الاكتظاظ الذي تعرفه مثل هذه المناسبات، يدعو المكتب زبنائه الكرام إلى:

-الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر؛

-اقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر؛

-امتطاء القطارات المشار إليها على تذكرة السفر.



