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عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 12:51 عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم
لقي ستة معتمرين أردنيين مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح من جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوبي البلاد فجر اليوم الاثنين 26 يونيو 2017، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أردنية.

''شوف تيفي''


لقي ستة معتمرين أردنيين مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح من جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوبي البلاد فجر اليوم الاثنين 26 يونيو 2017، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أردنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الدفاع المدني الأردني، قال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الحادث وقع في محافظة الطفيلة الاردنية أثناء عودة المعتمرين من مناسك العمرة بالسعودية.

وأشار إلى أن الحافلة كانت تقل 50 معتمرا، توفي 6 منهم، فيما تراوحت إصابات الجرحى بين المتوسطة والخطيرة .
فاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهمفاجعة يوم عيد الفطر: انقلاب حافلة لنقل المعتمرين..وهذا عدد القتلى والمصابين وهذه جنسيتهم

 

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