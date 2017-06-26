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بالصورة..بمناسبة عيد الفطر: هذا ما قاله سعد المجرد للمغاربة

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 12:45 بالصورة..بمناسبة عيد الفطر: هذا ما قاله سعد المجرد للمغاربة | ثقافة و فنون
بالصورة..بمناسبة عيد الفطر: هذا ما قاله سعد المجرد للمغاربة
نشر الفنان المغربي سعد المجرد على صفحته الرسمية بالفايسبوك يومه الاثنين، صورة جديدة له، أرفقها بتدوينة وجه فيها عبارات التبريك للمغاربة ولجميع عشاقه في العالم العربي.

''شوف تيفي''

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على صفحته الرسمية بالفايسبوك يومه الاثنين، صورة جديدة له، أرفقها بتدوينة وجه فيها عبارات التبريك للمغاربة ولجميع عشاقه في العالم العربي.
وكتب سعد المجرد إلى جانب الصورة ''باسم والدي و والدتي و باسمي أتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا عيد_مبارك_سعيد''.
وتفاعل عشاق المجرد بكثافة مع هذه الصورة، متمنين أن يقضي العيد المقبل ببلده الأم المغرب وسط أصدقائه وأحبابه وأسرته الصغيرة والكبيرة.
مناسبة عيد الفطر: هذا ما قاله سعد المجرد للمغاربة

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الفايسبوك المغاربة عيد مبارك سعيد

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