عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مدينة سلا يوم عيد الفطر: شخص أضرم النار في جسده وسط مقبرة..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن شخصا، أضرم النار في جسده قبل قليل من يومه الاثنين، داخل مقبرة باب معلقة بمدينة سلا، احتجاجا على قرار اتخذته السلطات المحلية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن شخصا، أضرم النار في جسده قبل قليل من يومه الاثنين، داخل مقبرة باب معلقة بمدينة سلا، احتجاجا على قرار اتخذته السلطات المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر والذي كان يعمل حفار قبور بالمقبرة المذكورة، احتج على قرار السلطات المحلية منع الدفن بالمقبرة، ليقوم في مشهد وصف بالمروع بإضرام النار في جسده.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، نقلت حفار القبور وهو في حالة جد حرجة إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.