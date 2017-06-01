صادم.. سيدة متسولة تضع مولودتها ليلة عيد الفطر أمام باب مسجد بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سيدة متسولة وضعت، ليلة الأحد الاثنين، مولودها أمام باب مسجد البركة بحي الادراسة بفاس .

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن سيدة متسولة وضعت، ليلة الأحد الاثنين، مولودها أمام باب مسجد البركة بحي الادراسة بفاس .

وحسب مصدرنا فقد اشتد ألم المخاض على المتسولة، وقد تفاجأ المصلون بالمسجد المذكور وهي تضع مولودها وسط المارة الذين عبروا عن صدمتهم ودهشتهم من المنظر.

وأوضح المصدر ذاته أن المشهد الانساني المؤثر الذي حضرته مجموعة من النساء و المصلين والمواطنين، جعل البعض منهم يتدخل لتقديم يد المساعدة في انتظار وصول سيارة الاسعاف التي تكفلت بنقل السيدة إلي المستشفى لتلقي العلاحات الضرورية.