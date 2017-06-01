كسيدة خايبة تنهي حياة موظف وموظفة بالفقيه بن صالح ﻿

لقي شخصان ''موظف وموظفة'' مصرعهما وأصيب آخران إصابات جد خطيرة في حادثة سير مميتة، وقعت أمس الأحد، بالطريق الرابطة بين وادي زم والفقيه بن صالح، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين واحدة منهما تابعة للمكتب

"شوف تيفي"

لقي شخصان "موظف وموظفة" مصرعهما وأصيب آخران إصابات جد خطيرة في حادثة سير مميتة، وقعت أمس الأحد، بالطريق الرابطة بين وادي زم والفقيه بن صالح، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين واحدة منهما تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن ضحايا هذه الفاجعة الطرقية، هما عماد حجلي و صالحة ماموني واللذان يشتغلان قيد حياتهما كمحاسبان بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين في هذا الحادث، تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي الاسعافات الضرورية، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها .