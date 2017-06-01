عاجل وبالفيديو والصور..جريمة قتل بشعة يوم عيد الفطر: شاب مغربي كيقرا الطب قتلوه في أوكرانيا بطريقة بشعة وسط الشارع..شوفو شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة فغاركون بأوكرانيا، شهدت في الساعات الأولى من يومه الاثنين، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب مغربي في عمر الزهور يدرس الطب بأوكرانيا، بعد أن وجه له أوكراني طعنة مميتة على مستوى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مدينة فغاركون بأوكرانيا، شهدت في الساعات الأولى من يومه الاثنين، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب مغربي في عمر الزهور يدرس الطب بأوكرانيا، بعد أن وجه له أوكراني طعنة مميتة على مستوى جهازه التناسلي، ليرديه قتيلا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية المسمى "محمد" والبالغ من العمر قيد حياته 24 عاما، كان يقوم بجولة رفقة صديقه وصديقته المغربيان بشوارع المدينة الأوكرانية المذكورة، قبل أن يتفاجأ بثلاثة أوكرانين لا يعرف هويتهم يهاجمونه، قبل أن يقوم أحدهم بتوجيه طعنة قاتلة له على مستوى الجهاز التناسلي، ليسقط المغربي أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضح المصدر ذاته أن صديقي المغربي الضحية، دخلا في حالة هسترية وهما يشاهدنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن قاتلي المغربي وفور ارتكاب الجريمة، فروا إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن أسرة الضحية وإلى حدود الساعة لا تعلم مصير فلذة كبدها الذي غادر الحياة مغدورا وهو في عمر الزهور.

