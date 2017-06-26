بالصورة..أصاله تخرج عن صمتها بعد إطلاق سراحها..وهذا ما قالته بعد العثور على الكوكايين بحوزتها ﻿

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، يومه الاثنين صورة لها على حسابها الشخصي على موقع انستغرام بعد إخلاء سبيلها من طرف القضاء اللبناني ومتابعتها في حالة سراح بتهمة حيازة مواد مخدرة.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، يومه الاثنين صورة لها على حسابها الشخصي على موقع انستغرام بعد إخلاء سبيلها من طرف القضاء اللبناني ومتابعتها في حالة سراح بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكتب أصالة على الصورة التي نشرتها على انستغرام "الحمد لله".

وحسب مصادر إعلامية عربية، فإن أصالة نصري خرجت بأول تصريح بعد قرار القضاء اللبناني، حيث أكدت أن كمية الكوكايين التي تم العثور عليها بحقيبتها مدسوسة من طرف أشخاص يرغبون في الانتقام منها.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، أوقفت أصالة بعد العثور على الكوكايين في علبة مكياج داخل حقيبتها.