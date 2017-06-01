عاجل وجد خطير..عصابة تهاجم المصلين بعد مغادرتهم المصلى بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عصابة مصلحة، أقدمت على اعتراض سبيل المصلين بعد مغادرتهم المصلى الموجودة بالقرب من جانب ثانوية أوحمدو الزياني بقرية ولاد موسى بمدينة سلا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن عصابة مصلحة، أقدمت على اعتراض سبيل المصلين بعد مغادرتهم المصلى الموجودة بالقرب من جانب ثانوية أوحمدو الزياني بقرية ولاد موسى بمدينة سلا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصلين، تفاجئوا بأفراد هذه العصابة، وهم يعترضون سبيلهم ويسلبونهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن العديد من المواطنين الضحايا، عبروا عن صدمتهم الكبيرة بسبب تعرضهم للسرقة صباح عيد الفطر، موضحين أن غياب الأمن بقرية ولاد موسى ساهم في سقوطهم ضحية للعصابة المسلحة.