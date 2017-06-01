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هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق يوم عيد الفطر

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 11:12 هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق يوم عيد الفطر | مجتمع
هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق يوم عيد الفطر
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، طقسا حارا إلى جد حار بداخل البلاد والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

 

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، طقسا حارا إلى جد حار بداخل البلاد والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة فوق السواحل خلال الليل والصباح حيث ستكون مرفوقة محليا بكتل ضبابية.

وخلال الظهيرة، ستنمو سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب بشمال البلاد وصحوة نسبيا بالجنوب.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية ومن القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالسهول الشمالية الغربية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الاطلسي، وما بين 24 و29 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس والشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين ما بين 30 و34 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 38 و43 درجة بالشياظمة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والحوز وهضاب الفوسفاط والهضاب الشرقية، وما بين 32 و37 درجة بمناطق الغرب واللوكوس والسايس وغرب الريف وداخل كل من الشاوية ودكالة وعبدة، وستكون ما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وهائجا بالجنوب.

‫شوف تيفي

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