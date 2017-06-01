فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شاب نتاحر وسط المُول ﻿

أقدم شاب مصري على الانتحار، أمس السبت، بإلقاء نفسه من الطابق السابع، في أحد المجمعات التجارية الشهيرة، ليلقى مصرعه على الفور بطريقة جد بشعة تهز النفوس.

''شوف تيفي''

أقدم شاب مصري على الانتحار، أمس السبت، بإلقاء نفسه من الطابق السابع، في أحد المجمعات التجارية الشهيرة، ليلقى مصرعه على الفور بطريقة جد بشعة تهز النفوس.

وحسب موقع ''العربية.نت'' فقد تلقى مدير أمن القاهرة بلاغاً بوفاة شاب إثر سقوطه من الطابق السابع بمول تجاري شهير مساء السبت، وقد كشفت كاميرات المراقبة في المول أن الشاب كان يقف في الطابق السابع، واستغل فرصة خلو المكان من المارة وألقى بنفسه، ليلقى مصرعه.

وأضاف الموقع ذاته أن تحريات أجهزة الأمن، ترجح أن يكون الشاب غير متزن نفسياً.