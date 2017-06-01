فيديو يشعل الفايسبوك: شوفو قصر إماراتي شهير بمدينة مراكش فيه البنات بزاف ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فييدو مثير، تم التقاط تفاصيله أخيرا، من داخل قصر الإماراتي مانع العتيبة الموجود بمدينة مراكش، وقد ظهرت به العديد من الفتيات وهن يتبادلن

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فييدو مثير، تم التقاط تفاصيله أخيرا، من داخل قصر الإماراتي مانع العتيبة الموجود بمدينة مراكش، وقد ظهرت به العديد من الفتيات وهن يتبادلن أطراف الحديث خلال جلوسهن بإحدى الأجنجة داخل القصر.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة وتسع ثواني، فخامة قصر مانع العتيبة بمدينة مراكش، وقد عبرت صاحبة الفيديو التي التقطت التفاصيل بواسطة هاتفها النقال عن دهشتها بالمرافق التي يضمها هذا القصر، قائلة ''كل مكان أحلى من مكان''.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو ، انتشر سابقا بمواقع التواصل الاجتماعي، أثار ضجة واسعة، ظهر خلاله الإماراتي مانع العتيبة وهو يستقبل بطريقة لا تصدق من طرف عمال لديه بقصر بمراكش.