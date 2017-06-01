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فيديو جد خطير..شفار طاح بين يدين صحاب شرع اليد ليلة العيد بفاس..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 01:53 فيديو جد خطير..شفار طاح بين يدين صحاب شرع اليد ليلة العيد بفاس..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شفار طاح بين يدين صحاب شرع اليد ليلة العيد بفاس..وها شنو وقع ليه
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة إيقاف مجموعة من المواطنين، لشاب تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة يإحدى أحياء مدينة فاس خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة إيقاف مجموعة من المواطنين، لشاب تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة يإحدى أحياء مدينة فاس خلال الأسبوع الجاري.

وظهر اللص خلال هذا الفيديو، وهو يطالب مواطنين بإطلاق سراحه خاصة بعد قيام أحدهما بالاعتداء عليه وصفعه للعديد من المرات انتقاما منه لقيامه باعتراض سبيل فتاة في العواشر.

وفور إيقاف اللص المذكور، فإن المواطنين، قاموا بتسليمه للمصالح الأمنية التي قامت بدروها باعتقاله ونقله إلى دائرة أمنية للتحقيق معه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي السرقة صحاب شرع اليد مواطنين

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